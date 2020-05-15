Москва, , 15:44 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») просит президента РФ Владимира Путина распространить выплаты в 10 тыс. рублей на всех детей на фоне спада экономики из-за коронавируса.

«Прошу Вас рассмотреть возможность расширения ранее принятых решений на все семьи с детьми без возрастных ограничений», — говорится в письме Путину.

Он обратил внимание на то, что выплата в 10 тыс. рублей не распространяется на семьи с детьми в возрасте 16 и 17 лет.

«Абсолютное большинство из них учатся в школе, но даже та часть, которая готова трудоустроиться, лишена такой возможности в виду вызванного кризиса на рынке труда», — отмечает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ ввел антикризисную помощь для семей с детьми от трех до 16 лет. Пособие составит 10 тыс. рублей. Мера вызвала ажиотаж и привела к сбоям в работе портала «Госуслуги».