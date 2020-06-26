Москва, , 13:13 — REGNUM На отечественном валютном рынке 26 июня ожидается нейтральная динамика. Валютная пара доллар/рубль, вероятно, завершит день вблизи текущих уровней 69 — 68,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Поддержку рублю окажут продолжающийся налоговый период и продажи валюты Банком России в рамках бюджетного правила.

Также вчера Банк России опубликовал информацию о том, что инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне продолжали снижаться. Это связано с низким спросом и укреплением рубля.

Падение инфляции и инфляционных ожиданий также позитивно влияет на национальную валюту, однако этот фактор будет оказывать влияние в долгосрочной перспективе.

Цены на нефть 26 июня растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырье. Августовский фьючерс на Brent прибавляет более 1% до $41,50 за баррель.

В свою очередь стоит отметить, что падение нефти в среду оказалось скорее кратковременным. Техническая картина в целом не изменилась апрельский бычий тренд актуален.

Среди негативных факторов, которые будут сдерживать укрепление национальной валюты можно выделить сохраняющиеся страхи второй волны эпидемии коронавируса, о которых неоднократно упоминалось в последнее время.

Так, например, ускоренными темпами эпидемия продолжает распространяться в США, а в Австралии накануне был зафиксирован рекордный рост заражений вирусом.

Что касается среднесрочных перспектив, то рубль имеет больший потенциал для укрепления по ряду причина, но главным образом на фоне роста нефти.

Основанием для роста нефти является восстановление мировой экономики, а также поддержка со стороны ОПЕК+. В рамках техники в среднесрочной перспективе валютная пара доллар/рубль имеет потенциал обновить минимум — 68,19», — полагает эксперт.

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