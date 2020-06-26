Москва, , 10:32 — REGNUM Пятница приносит некоторую разрядку в напряжённость, господствовавшую в течение недели на финансовых рынках. Этому способствует и приближение выходных с закрытием недельной торговли, и отсутствие в деловом календаре очень значимых новостей, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«И хотя опасности второй волны пандемии по-прежнему высоки, давление на рисковые активы пока технически приостановилось. Аналогично небольшое ралли доллара на валютном рынке в последние дни не получает своего продолжения.

Фондовые индексы как индикатор настроений прибавляют с утра 0,30−1%. Нефть почти неподвижна в середине недельного диапазона, в районе $41 за баррель Brent.

Поддержку рублю в конце месяца оказывают продажи валюты экспортёрами для выплат налогов и дивидендов, а также реализация валюты Минфином РФ по бюджетному правилу.

В течение дня рынок может обратить внимание на информацию из США: показатели инфляции за май, индекс настроений потребителей, расходы физических лиц. Это может повлиять на позиции доллара. Для нефтяных котировок своё значение имеют данные о числе активных буровых установок в США.

Учитывая указанные обстоятельства, в целом день обещает быть достаточно спокойным, не слишком волатильным для российской валюты. Наиболее вероятный диапазон 68,50—69,60 руб.», — считает эксперт.

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