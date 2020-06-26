Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублевым парам 26 июня завершились разнонаправленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль выросла на 0,23%, до 69,02 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,52%, до 77,44 руб., фунт/доллар — на 0,53%, до 85,73 руб.

Доллар США вырос на фоне покупок защитных активов, так как усилились опасения по поводу роста коронавирусных инфекций и увеличилась торговая напряженность между Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Увеличение больных коронавирусом наблюдается в некоторых штатах США и Европе. 24 июня в США были опять зафиксирован рост заражений на 36 083 человек. Губернатор штата Техас Грегг Эббот объявил об отмене очередного этапа снятия ограничений. в среду число случаев заражений коронавирусом в Техасе выросло на 8% от 4,389 до 4,739.

О новом росте случаев коронавируса в Европе сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. В 11 государствах процесс идет слишком быстро и может перерасти в новую эпидемию.

Сегодня, 26 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе на уровне $41,52. Пара доллар/рубль 25 июня открылась гэпом вверх из-за выходного в России 24 июня. Большую часть разрыва продавцы закрыли.

Участники рынка сейчас опасаются того, что из-за новой вспышки коронавируса страны вновь начнут вводить ограничения на бизнес. Администрация Трампа исключила вариант с остановкой экономики. Советник Белого дома Кудлоу заявил, что они не планируют вводить ограничительные меры.

Основные валюты торгуются в плюсе по отношению к доллару. Фьючерс на SP500 восстановился до 3071. Если на фондовых площадках сохранится положительная динамика, то от пары доллар/рубль стоит ожидать падения до 68,60 руб.

Пик налоговых платежей пройден, поэтому перед выходными сильного укрепления рубля не ожидается.

Читайте также: Рубль уронило бегство от рисков