Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Таяние вечной мерзлоты в Арктике принесет России не только выгоду, но и больше убытки к 2050 году, пишет The New York Times.

Так, пишет издание, глобальное потепление нанесет РФ серьезный урон — к 2050 году из-за разрушения инфраструктуры ущерб превысит $100 млрд.

Вместе с тем для России есть и выгода — за счет уменьшения площади льда станет доступней судоходство по Северному морскому пути.

Согласно данным ученых, таяние льдов приведет к выбросу около 240 млрд тонн углекислого газа к 2100 году, что спровоцирует парниковый эффект.

Напомним, ранее телеканал BNN Bloomberg сообщил, что утечка топлива из-за повреждения резервуара в Норильске была вызвана таянием вечной мерзлоты в арктическом регион. Также утверждалось, что инфраструктура региона в связи с этим рушится, а авария, вероятно, повредит вечную мерзлоту в данном регионе в долгосрочной перспективе.

Читайте также: К 2050 году Северный Ледовитый океан лишится льда — ученые