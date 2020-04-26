Гамбург, Германия, , 15:03 — REGNUM Северный Ледовитый океан к 2050 году лишится ледового покрова. К такому выводу пришла широкая команда ученых из Германии, Франции, США и других стран, опубликовавших свое исследование в научной библиотеке AGU.

Авторы посвятили исследование влиянию глобального потепления на арктический регион. Ученые смоделировали состояние льда на основании спутниковых наблюдений, полученных с 1979 года.

Результаты моделирования показали, что в большинстве рассмотренных вариантов Арктика через 30 лет лишится льда полностью. Более того, по мнению авторов исследования, даже если кардинально будут сокращены углеродные выбросы в атмосферу, это сможет лишь привести к замедлению таяния льдов. Но результат будет тот же — льдов в Арктике не будет.

Ученые сообщают, что для природы Арктики последствия будут катастрофическими. Льды являются незаменимой средой обитания для белых медведей и тюленей. Также морской лед сам по себе играет важную роль в климатической системе, отражая своей поверхностью солнечный свет и охлаждая Арктику. Полное отсутствие льда летом будет приводить к еще большему прогреву региона.