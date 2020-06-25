Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Сроки принятия обновленного мастер-плана развития петербургского аэропорта «Пулково» сдвинулись на осень 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туристы в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в январе 2020 года топ-менеджмент «Пулково» заявлял, что план примут в апреле или мае.

«Его принятие правительством Петербурга сдвинулось на осень, на октябрь-ноябрь», — пояснил Сергеев 25 июня.

Он отметил, что это может пойти на пользу проекту, так как появилось гораздо больше времени на обсуждение.

«Если у вас выпадает целый год, то в принципе вы не обязаны сейчас делать в том же режиме, в каком планировали», — считает Сергеев.

Он оценил динамику, с какой город занялся логистической развязкой перед аэропортом.

«Теперь запас времени позволяет нам лучше учесть все факторы: не только то, что мы строим, но и что строят вокруг нас», — добавил он.

По его словам, компания «ВВСС» находится в постоянном контакте со Смольным, обновляет данные по прогрессу мастер-плана еженедельно.

«Было много разных сценариев, по итогу сошлись на четырех, из четырех, по-моему, выбрали практически уже один с одним подпроектом», — сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что из-за последствий пандемии коронавируса аэропорту важно более четко спрогнозировать путь и темпы восстановления, тогда как сейчас мнения на эту тему разнятся. Глобально же пандемия на проект не повлияла.

«Терминал мы строим с прицелом на 2039 год. И в рамках 20 лет один год или полгода не является событием, которое выбивает что-то из себя. Но, наверное, мы будем пересматривать возможности трансформации терминала внутри — если что-то подобное произойдет в будущем, мы должны предусмотреть возможность большего расстояния между людьми и какие-то средства защиты», — пояснил Сергеев.

Читайте также: Аэропорт «Пулково» вновь станет круглосуточным к 1 июля

Читайте ранее в этом сюжете: «Пулково» ждет падения пассажиропотока на 50% по итогам 2020 года

Читайте развитие сюжета: В «Пулково» продумали изменения в работе аэропорта после коронавируса