Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» вернется к круглосуточному режиму работы как минимум с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил 25 июня генеральный директор управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт Пулково Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы, когда закрывались, думали, ничего не произойдет. А сейчас все просят: «Открывайте ночь, открывайте ночь». Поэтому практически уже, наверное, не имеет смысла его держать четыре часа закрытым», — сказал Сергеев.

Он предположил, что режим работы изменится примерно через неделю.

«1 июля мы его точно весь откроем в обычном режиме», — подчеркнул он.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений и сопутствующего резкого снижения пассажиропотока «Пулково» перестал работать ночью с 10 апреля. Сейчас аэровокзал закрывает двери в 23:00, до 01:00 работает только на выход, вход открывается с 05:30.

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