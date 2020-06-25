Ташкент, , 09:06 — REGNUM По итогам января-мая 2020 года Узбекистан экспортировал в Россию 159 тонн дыни, что в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает 25 июня издание UzDaily.

За отчетный период из Узбекистана экспортировано 342,5 тонн дыни на сумму $264,1 тыс. На Россию приходится 46% от общего объема экспорта этого товара. В мае отправлено на экспорт 186,6 тонны свежей дыни. Основными странами-импортерами стали Россия, Киргизия, Казахстан и Таджикистан.

Напомним, в январе-мае 2020 года Узбекистан экспортировал 11,2 тыс. тонн абрикосов нового урожая на сумму $10,9 млн. Объем поставок вырос по сравнению с прошлогодними показателями на 13%.

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