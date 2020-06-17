Ташкент, , 10:36 — REGNUM Экспорт черешни из Узбекистана по итогам января — апреля 2020 года составил $48 млн, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в Государственном комитете по статистике.

Поставки черешни в Казахстан выросли вдвое, до $17,7 млн, в Россию — в четыре раза, до $11,2 млн, Киргизию — вдвое, до $18 млн. Узбекистанскую черешню также закупают Корея, Китай, Польша, ОАЭ, Белоруссия, Украина, Туркмения и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2020 года прямые поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию выросли на 42%, до $25,6 млн.

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