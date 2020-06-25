Нижний Новгород, , 08:04 — REGNUM К концу 2021 года количество пользователей сервиса «Карта жителя Нижегородской области» может достигнуть миллиона, — об этом ИА REGNUM рассказал глава региона Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что «Карта жителя Нижегородской области» дает доступ к широкому набору услуг, в том числе социальным выплатам, записи в очередь в детский сад, прием в больницы, транспортные карты.

Одним из главных отличий карты от схожих проектов в других регионах чиновник считает «уникальную систему лояльности».

«Это так называемые «доброрубли». Человек может вести социальную активность, получать бонусы. Обладатель «доброрублей» может расплачиваться в учреждениях Нижегородской области — к оплате бонусы принимают местные культурные центры, театры, музеи».

В планах администрации — расширить сферу использования «доброрублей» — «Мы ведем работу с торговыми сетями, чтобы они тоже программу лояльности настраивали на использование этой валюты. В перспективе можно будет частично расплатиться этими доброрублями в ресторане, в магазине и так далее. И нам бы хотелось, чтобы у этого проекта было как можно больше участников», — отметил Глеб Никитин. Отметим, что Глеб Никитин сообщил, что опасения о «ведении цифрового концлагеря» в связи с использованием в РФ цифровых технологий не имеют под собой оснований — «никакого двойного дна нет». Также губернатор сообщил, что данные о нижегородцах, собранные в период самоизоляции уже уничтожены.Читайте также: Глеб Никитин прокомментировал страхи Никиты Михалкова о цифровизации в РФ

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