Нижний Новгород, , 06:02 — REGNUM «Никакого «двойного дна» нет», — глава Нижегородской области Глеб Никитин опроверг ИА REGNUM популярные в последний месяц опасениях «чипизации, введения тотального контроля населения или зомби-волн 5G.»Я очень уважаю Никиту Сергеевича Михалкова (выступал с критикой цифровизации — ИА REGNUM), но не могу с ним согласиться. Я нахожусь в эпицентре обработки этой информации и могу ответственно заверить, что нет никакого «двойного дна» в сборе и обработке данных», — отметил губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул — работа электронной системы пропусков «имела лишь одну цель — обеспечение безопасности горожан». Аналогично с системой видеофиксации, установленной сейчас в десятках салонов красоты Нижнего Новгорода.

«Никаких дополнительных целей этот процесс не имеет. Мы только повышаем самодисциплину у работников организаций, которые понимают, что к ним приходят уведомления о нарушениях. Какой-то государственной политики из этого точно не вытекает. Что касается QR-кодов — там никакой другой цели, кроме официально озвученной не было и быть не могло».

Глеб Никитин также рассказал о судьбе собранных во время режима самоизоляции данных.

«Они нам не нужны, мы их уничтожили».

Также чиновник пояснил, что в будущем собранные данные можно было бы проанализировать, однако ключевой вопрос здесь не теxнический.

«В идеальном мире будущего, когда наши технические возможности станут гораздо больше можно обрабатывать эту информацию и, например, понять — ходил ли он в тот магазин, который указал в заявке или нет. Самый главный вопрос — ради чего? Получил я эту информацию, зачем она мне нужна?». — не видит смысла губернатор нижегородской области. Напомним, что Глеб Никитин заявил, что на фоне других регионов России Нижегородская область по уровню цифровой экономики «выглядит очень достойно», став первым в России регионом, разработавшим собственную платформу, которая использовалась в период пандемии для получения цифровых пропусков.

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