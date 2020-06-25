Нижний Новгород, , 05:27 — REGNUM На фоне других регионов России Нижегородская область по уровню цифровой экономики выглядит очень достойно, об этом ИА REGNUM заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что Нижегородская область стала первым в России регионом, разработавшим собственную платформу, которая использовалась в период пандемии для получения цифровых пропусков.

«В других областях не было даже подобных разговоров, когда у нас система уже работала. Остальные коллеги стали это вводить только через три недели. У нас патрульный любой личный смартфон без каких-либо дополнительных программных продуктов мог навести на QR-код и получить всю информацию — что за человек и куда он идет».

»Система себя оправдала, ни одного весомого упрека или выявленного недостатка не было», — отметил нижегородский губернатор.

Среди технологий, который используются только в Нижегородской области Глеб Никитин также назвал систему видеоаналитики с искусственным интеллектом. В регионе она помогает контролировать соблюдение ограничений на предельное количество посетителей в салонах красоты и парикмахерских.

«Это не система когда оператор смотрит в камеру — программный продукт самостоятельно определяет есть у человека маска на лице, соблюдается ли дистанция в полтора метра, происходит ли дезинфекция, не находится ли в зале больше одного человека, если эта норма установлена и так далее. Фиксация происходит автоматически».

Глеб Никитин отметил, что благодаря использованию ИИ, количество ошибок при анализе видео будет сокращаться — система сама учится на ошибках.

«Это самый современный, топ-уровень мировой информатизации. Сейчас ИИ — основной мировой тренд цифровизации. Мы его применяем», — рассказал губернатор.

При этом глава области настаивает на необходимости дальнейшей цифровизации.

«Хотел бы я большего? Конечно хотел. У меня огромное количество претензий к большому количеству сфер, до которых информатизация еще не добралась. Я бы избавился там от целого ряда бумажных документов, которые еще на федеральном уровне пытался искоренить, но пока не получается. Эти ведомства никак не прошибить. Обязательно надо сзади что-то подписать, какую-то ерунду, которая вообще ничего не гарантирует. А цифровой документ гарантирует, что оттуда нельзя вытащить или подменить страницу. Поэтому, конечно, есть куда развиваться».

Отметим, что упростить реализацию планов Глеба Никитина может новое решение президента России Владимира Путина. Глава России 23 июня предложил ввести ряд налоговых льгот для IT-компаний — снизить ставки страховых взносов в два раза, а налог на прибыль в 7 раз.Читайте также: Путин предоставил налоговые льготы высокотехнологичным IT-компаниям