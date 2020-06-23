Москва, , 18:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в России должны быть конкурентоспособные условия для работы высокотехнологичных IT-компаний. В связи с этим российский лидер предложил ряд налоговых льгот для этой сферы. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам сегодня, 23 июня.

Путин напомнил, что уже вдвое — до 15% была снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.

«Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно», — сказал Путин.

Кроме того, уменьшается ставка налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%. Эта мера бессрочная.

«Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — отметил глава государства.