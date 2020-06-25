Москва, , 02:52 — REGNUM Новые условия работы после выхода из ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, доставляют немало хлопот работодателям. Уменьшить число непонятных моментов необходимо, чтобы сосредоточиться на работе. О том, что требуется в новых условиях от предпринимателей, рассказывает автор ИА REGNUM Юлия Холодионова.

Продавец в маске в косметическом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 года № 66, коронавирусная инфекция внесена в перечень опасных заболеваний, и это привело к изменениям в законодательство РФ о защите прав граждан и охране их труда Кроме того, Письма Роспотребнадзора установили ряд требований к работодателям и дополнили ответственность работодателей по охране труда работников. По этим требованиям, необходимо разделить рабочие потоки, обрабатывать руки антисептиками, мерить температуры, отслеживать вызова врача при заболевании и контролировать карантин, информировать работников о рисках, убирать помещения, обеспечить использование одноразовой посуды, наличие дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха, ограничить скопление людей и запретить питание на рабочих местах.

Если говорить об ответственности работодателя, то самыми актуальными являются вопросы привлечения к административной ответственности (уже есть примеры), уголовная ответственность для работодателя также может быть установлена исходя из наступивших вредных последствий. Чтобы сделать, чтобы избежать проблем, и как точно следовать установленным требованиям Роспотребнадзора?

Читайте подробности в статье Юлии Холодионовой «Карантин снимают, ответственность остаётся — о правилах охраны труда».