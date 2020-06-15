15 июня 2020 | Время чтения 8 мин

Юлия Холодионова, , 09:52 — REGNUM В трудовых отношениях на работодателя возлагается обязанность по организации охраны труда работников — ст. ст. 22, 209 ТК РФ. Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В связи с необходимостью выхода из карантина на работодателя может быть возложена дополнительная ответственность по защите здоровья выходящих в офис работников. Требования о создании условий сохранения жизни и здоровья граждан также возлагаются на руководителей в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения». В противном случае для работодателя ответственность вплоть до уголовной.

Долой Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Существующие условия труда после выхода на рабочие места предполагают точное знание и следование работодателем и работниками требований охраны труда. Ведь все могут находиться в группе риска по заражению и заболеваемости. Что нужно для того, чтобы минимизировать риски нарушения правил охраны труда и снизить или исключить ответственность работодателят — как административную, так и уголовную?

В соответствии с действующим законодательством, одним из требований, предъявляемых к рабочим местам, является их соответствие Специальной оценке условий труда (СОУТ). Почему это важно? Во-первых, на работника в течение рабочего дня или смены всегда влияют внешние факторы выполнения работы: освещение, шум, количество выполняемых действий за единицу времени, удаленность или постоянная коммуникация с другими работниками и так далее. Все эти и другие факторы могут создать такие последствия, которые повлияют на здоровье работника. Например, на «вредных» производствах, где постоянный шум в цехе, даже при условии допустимого количества децибел, после проведения диспансеризации нередко работники становятся не годны к работе по причине начинающейся глухоты. Следовательно, Положение о СОУТ работники организации должны знать, а работодателю необходимо озадачиться тем, как их письменно ознакомить с ним. Как вариант — предложенная форма ознакомления в виде электронного образа документов (в соответствии с Письмом Минтруда от 27 марта 2020 года), если это не было сделано раньше, до карантина.

Требуется ли создавать в организации службу охраны труда или достаточно ввести должность инженера по охране труда? Ответ — в зависимости от количества работников: если работников в организации менее 50, но руководить охраной труда и нести ответственность за все, что происходит в организации, будет сам предприниматель, при этом законом не возбраняется, чтобы собственник бизнеса мог назначить уполномоченное лицо из состава управляющих организации или работников, а также если для охраны труда будут привлечены организация, оказывающая услуги в области охраны труда, или специалист, с которым будет заключен гражданско-правовой договор о выполнении этих работ.

Работа барбершопа в Москве после снятия ограничений Дарья Антонова © ИА REGNUM

В чем особенности условий труда для выходящих в оффлайн работников? Условия труда, рабочие места и трудовой процесс не должны оказывать вредного воздействия на человека, чтобы не было риска заболеть. Это может быть обеспечено:

Соблюдением режима труда и отдыха работников;

Проведением СОУТ;

Расследованием и учетом несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Санитарно-бытовым обслуживанием и медицинским обеспечением работников, при этом, медицинские осмотры приостановлены, а также доставкой в медучреждения для оказания работникам неотложной медицинской помощи;

Обеспечением СИЗ, спецодежды и спецобуви за счет средств работодателя и др.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 года № 66, коронавирусная инфекция внесена в перечень опасных заболеваний по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что обусловило внесение изменений в законодательство РФ о защите прав граждан, об охране их труда, в том числе и Письма Роспотребнадзора, которые установили ряд требований к работодателям и дополнили ответственность работодателей по охране труда работников — О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 г. (www.rospotrebnadzor.ru)

Вот эти требования:

1. Разделить рабочие потоки;

2. Обработка рук антисептиками;

3. Контроль температуры;

4. Контроль вызова врача при заболевании;

5. Контроль карантина;

6. Информирование работников о рисках;

7. Уборка помещений;

8. Наличие дезинфицирующих средств;

9. Обеззараживание воздуха;

10. Ограничения на скопление людей и массовые мероприятия;

11. Использование одноразовой посуды;

12. Безусловный запрет на питание на рабочих местах.

А в случаях обнаружения носителей инфекции:

1. Обследование близкого круга общения работников;

2. Обследование дальнего круга общения работников;

3. Обеззараживание помещения, где работал заболевший работник;

4. Введение особого режима труда (в несколько смен, например);

5. Введение особого режима питания;

6. Обеззараживания столовых и иных мест общего пользования.

В связи с этим особо остро стоят вопросы защиты персональных данных работника, ответственность за их хранение, учет и использование возложены на работодателя (ст. 88 ТК РФ). Например, такое условие, как контроль температуры тела. В соответствии с Разъяснениями Роскомнадзора и Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан РФ», с 1 июня 2020 года в течение каждых 15 календарных дней работодатель обязан обеспечить проведение исследований из числа 10% работников организации на предмет наличия инфекции, если его бизнес был допущен к возобновлению деятельности Роспотребнадзором. В Московской области, например, добавлено требование о штате работников более 100 человек. При таких условиях необходимо защитить право работников на персональные данные и в ситуации плохого самочувствия — не скрывать сведений о своем состоянии, своевременно сообщить работодателю, чтобы он мог обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, а также обезопасить здоровье остальных работников.

Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Если говорить об ответственности работодателя, то самыми актуальными являются вопросы привлечения к административной и даже уголовной ответственности, хотя к «административке» уже были привлечены некоторые работодатели. Применительно к ответственности работодателей в административном законодательстве закреплены две основные нормы: ст. 5.27.1 КоАП РФ, являющаяся общей нормой привлечения к ответственности за нарушения в сфере охраны труда, и ст. 20.6.1. КоАП РФ об ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Кроме этого, в апреле 2020 года Президиумом Верховного суда РФ было подготовлено два «коронавирусных» обзора (№ 1 от 21.04 и № 2 от 30.04), в которых шла речь о том, при каких обстоятельствах работодатели (предприниматели, собственники бизнесов) привлекались к административной ответственности.

Уголовная ответственность для работодателя, к сожалению, также может быть установлена исходя из наступивших вредных последствий. Работодатели могут получить наказание по ряду статьей УК РФ (ст. ст. 143, 216, 217, 236) в части, например, нарушения требований охраны труда, если произошло негативное последствие — причинение тяжкого вреда человеку или гибели одного или более лиц, либо если нарушены правила безопасности и причинен крупный ущерб. Либо если были нарушены санитарно-эпидемические правила, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшие угрозу наступления таких последствий, либо по неосторожности — смерть человека, смерть двух и более лиц. В таком случае ключевой момент — это наличие трудовых отношений и тот факт, что привлекаемый к ответственности — это лицо, обязанное обеспечить охрану труда работников.

Водитель автобуса в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

Какие рекомендации можно дать работодателям, чтобы избежать ответственности?

Во-первых, помните о том, что работник выполняет трудовые обязанности в условиях, которые создает работодатель, в условиях, которые предписываются нормами законом, в том числе, когда необходимо соблюдать осторожность, например «вызывая» всех на работу при угрозе распространения инфекции. Следовательно, необходима служба охраны труда, которая сможет оказать содействие работодателю в решении вопроса о готовности организации к возвращению в оффлайн-формат.

Во-вторых, режим труда и отдыха работников должен быть организован так, чтобы труд выполнялся, независимо от того, как он будет выстроен: оффлайн, «удаленка», но чтобы не было нарушения установленных норм, уже предусмотренных ТК РФ, например о количестве рабочих часов в течение рабочей недели (ст. 91 ТК РФ).

В-третьих, важно обратить внимание на здоровье работников: во всех случаях «недомоганий» целесообразно отправлять в медучреждения или на домашний режим. Не секрет, что многие работники предпочитают не брать «больничный», в простуженном состоянии дожидаются, например, пятницы и «уходят» на домашний режим, чтобы выздороветь. Это халатное отношение не только к своему здоровью, но и к тем, кто рядом. Поэтому при первых признаках заболевания рекомендуется изолировать работника, не допускать к работе, если есть такие подозрения. Например, перед началом работы при проверке его температуры выявлено, что она выше допустимой. Такая мера может способствовать сокращению количества заболевших и предупредит распространение инфекции. И да, в данном случае идет речь не только о коронавирусе, так как любое респираторное заболевание опасно для окружающих.

Продавец в маске в косметическом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

В-четвертых, поскольку обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) — обязанность работодателя, перед началом возобновления трудовой деятельности, необходимо удостовериться, что СИЗов достаточно на то количество работников, которые смогут выйти в офис. На работодателя также возлагается обязанность по обработке, хранению, стирке, сушке средств индивидуальной и коллективной защиты, что предусмотрено в ТК РФ. Исключение — для работников, выполняющих обязанности в одиночку. В соответствии с Разъяснениями Роспотребнадзора, устанавливается требование о ношении 1 маски в течение 2−3 часов, после этого маску требуется утилизировать как обычный бытовой мусор (кстати, на 1 рабочий день полагается от 2 масок), социальное дистанцирование и другое. Необходимо оформить журнал посетителей, куда заносить фамилии всех, кто приходит в офис. Желательно отменить командировки. При несоблюдении этих требований Роспотребнадзора для работодателя может наступить административная ответственность.

В-пятых, пожалуй, это основное — правильная фиксация исполнения работниками обязанностей по охране труда, чтобы избежать распространения опасной инфекции и сохранить свое здоровье и социальные связи в трудовых коллективах.

Точное следование установленным требованиям Роспотребнадзора о работе в офисах поможет снизить количество заболевших. Это важно, так как возобновление работы не должно сопровождаться с началом нарушений со стороны работодателей: бизнесмены должны быть готовы к расходам для организации работы, так как это, в конечном итоге, возможность начать трудовую жизнь всем — и работникам, и работодателям.