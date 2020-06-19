Нью-Йорк, США, , 17:30 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» 19 июня, благодаря надеждам на быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

На открытии Уолл-стрит выросли все три основных индекса американского рынка, причем «высокотехнологичный» Nasdaq открылся на отметках выше 10 000 пунктов.

Индекс Dow Jones вырос на 220,94 пункта (0,85%), до 26 301,04 пункта, индекс S&P 500 вырос на 27,99 пункта (0,90%), до 3143,33 пункта, индекс Nasdaq вырос на 106,21 пункта (1,07%), до 10 049,26 пункта.

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