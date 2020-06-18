Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Фондовый рынок США постепенно выходит из «красной зоны», к середине торгов 18 июня индекс Nasdaq уже вышел в плюс.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 92,07 пункта (0,35%), до 26 027,54 пункта, индекс S&P 500 опустился на 4,56 пункта (0,15%), до 3108,93 пункта, индекс Nasdaq вырос на 12,47 пункта (0,13%), до 9923,00 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США провел четыре сессии роста, однако сессия 18 июня началась в «красной зоне» для всех основных индексов.

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