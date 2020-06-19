Москва, , 14:18 — REGNUM Несмотря на то, что решение ЦБ РФ по снижению ключевой ставки оказалось радикальным, оно было ожидаемо консенсусом аналитиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«В сопроводительных комментариях регулятор объяснил данное решение сильным воздействием на экономику «дезинфляционных факторов», которые проявились ещё в мае.

Напомним, что в мае 2020 года темпы годовой инфляции, по данным Росстата, замедлились с 3,1% до 3%, а помесячные темпы инфляции за май замедлились с 0,8% до 0,3%.

Российская экономика возвращается в привычное русло, потребительский ажиотаж, проявившийся в росте цен на продовольствие в марте и апреле текущего года, к маю оказался почти полностью исчерпанным.

Скорее всего, ЦБ РФ продолжит и в последующие месяцы курс на смягчение денежно-кредитной политики, так как по итогам 2020 года в России ожидается спад ВВП, который, по оценкам Всемирного банка, составит не менее 5−6%.

Соответственно, реальный сектор нуждается в дополнительном стимулировании, таком как удешевление кредитов. Не исключено, что к осени текущего года ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена ещё на 0,5 п.п., до 4%.

Снижение процентных ставок коммерческими банками, которое неизбежно последует за решение регулятора, станет позитивом для заёмщиков, в первую очередь для ипотечников, но негативом для вкладчиков банков.

Курс рубля после объявления решения Банка России продолжает укрепляться к доллару и евро, как это нередко бывает, парадоксально отреагировав на решения регулятора.

На следующей неделе курс доллара ожидается в интервале 68−70 руб., а курс евро — в коридоре 77−78 руб.», — высказала свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам очередного заседания Банк России ожидаемо снизил ключевую процентную ставку сразу на 100 б. п.

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