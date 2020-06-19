Москва, , 13:35 — REGNUM Банк России впервые с 2015 году резко снизил ключевую ставку на 1,0% в 5,5% до 4,5% годовых. Решение принято сегодня, 19 июня, на заседании Совета директоров, сообщается на сайте регулятора.

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Главными факторами для снижения стали замедление инфляции до 3% с начала июня и стабилизация национальной валюты.

В начале мая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. допускала снижение ключевой ставки на рекордные с 2015 года 100 базовых пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Банк России снижал ставку на 1% с других уровней. Это произошло после ее резкого повышения до 17% в декабре 2014 года.

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