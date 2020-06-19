Москва, , 14:00 — REGNUM Решения по новым мерам поддержки граждан и экономики, связанным с пандемией коронавируса, российским президентом пока не приняты. Об этом сообщил 19 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент Владимир Путин сообщил о решении на этот счёт, когда оно будет принято. Пока ничего конкретного сказать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальных сфер напомнил, что меры, ранее предпринятые из-за кризиса, были рассчитаны на срок до 1 июля. Он поручил правительству оперативно внести предложения по новым мерам поддержки, направленным на восстановление экономики и привычной жизни граждан.

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