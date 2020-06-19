Москва, , 12:11 — REGNUM Правительство РФ направило президенту РФ Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Документ был доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Одновременно план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны.

План включает законодательное закреплению получения услуг на основе цифрового профиля гражданина, развитие рынка длинных денег, стимулированию регионов на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации закупочных процедур.

В документ включено более 20 предложений Совфеда, а также инициативы, предложенные депутатами Госдумы и комитетами нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый вариант плана правительство РФ разработало в начале июня и представлен премьер-министром Михаилом Мишустиным президенту РФ Владимиру Путину 2 июня. Документ состоял из девяти разделов и содержал около 500 мероприятий. Целевыми показателями исполнения служили выход на устойчивый рост реальных доходов, снижение уровня безработицы менее чем до 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.

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