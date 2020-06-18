Москва, , 12:01 — REGNUM Информация о возможном повышении налогов на богатых людей очень тревожно и массированно подавалась ведущими финансовыми СМИ. По всей видимости, у этой «утки» есть свой заказчик, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова,

«Ведь для «вброса» нужно только выбрать подходящий вариант. 18 июня утром эту «утки» уже опровергли в пресс-службе правительства. Однако до сих нет ясного посыла вернется ли правительство к обсуждению вопроса в ближайшее время. И здесь нужно быть настороже.

Почему очередной фейк так успешной разошёлся по СМИ именно сейчас? Потому что разрастающийся дефицит бюджета не дает покоя идеалистам в ведомствах. С дефицитным бюджетом можно жить, но только в России официальные показатели должны быть идеальными, чтобы глаз радовали.

Больше всего сейчас обсуждается вариант, при котором ставка НДФЛ для россиян, которые зарабатывают в год 2−3 млн руб., будет повышена на 2%. Этих людей, которые в месяц получают около 180 тыс. руб., автоматически отнесли к обеспеченным.

Те, кто в месяц «поднимают» от 400 тыс. руб. и больше, уже считаются состоятельными. Хорошо зарабатываешь? Плати в бюджет дополнительно.

К сожалению, зачастую это чисто российская практика — в проблемное время «поддержать» население, подняв налоги. Сегодня перед голосованием 1 июля любой негатив и фейк придется очень кстати в онлайн-давлении на общественное мнение российских граждан», — высказала свое мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня СМИ писали, что в России введут налог на богатых. 18 июня правительство РФ эту информацию опровергло.

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