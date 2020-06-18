Москва, , 10:24 — REGNUM Российское правительство не обсуждает обложение богатых граждан повышенным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили 18 июня ТАСС в пресс-службе правительства.

«Этот вопрос не обсуждается», — отметили в пресс-службе.

Ранее источники журнала Forbes сообщили, что в правительстве вновь обсуждают возможное повышение ставки НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 2−3 млн рублей в год. Это связано с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, один из возможных вариантов — повышение ставки с 13% до 15%.

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