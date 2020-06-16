Москва,
16 июня 2020, 16:04 — REGNUM Цены эталонных сортов нефти, начав 16 июня утренние торги не согласованно (WTI слабо росла, а Brent не менялась в цене), днём перешли к достаточно уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Так, к вечеру цена марки Brent повышается на 1,7%, снова поднявшись выше $40 за баррель, а цена WTI прибавляет 1,9%, превысив $38 за баррель.
В Индии, по сообщениям СМИ, спрос на бензин и нефтепродукты в июне вырос и уже достиг 85% от докризисного уровня, что, вероятно, вдохновило нефтяные цены на рост.
Дополнительного позитива рынку добавляют новости о сокращении Ираком в июне экспорта нефти.
Цене Brent сейчас достаточно удержаться выше $40 за баррель, чтобы уже в ближайшие дни, если это произойдёт, штурмовать отметки в $41 и даже в $42.
На сегодня ожидается цена Brent в рамках $39−41 за баррель», — считает эксперт.
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