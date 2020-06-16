Москва, , 16:04 — REGNUM Цены эталонных сортов нефти, начав 16 июня утренние торги не согласованно (WTI слабо росла, а Brent не менялась в цене), днём перешли к достаточно уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, к вечеру цена марки Brent повышается на 1,7%, снова поднявшись выше $40 за баррель, а цена WTI прибавляет 1,9%, превысив $38 за баррель.

В Индии, по сообщениям СМИ, спрос на бензин и нефтепродукты в июне вырос и уже достиг 85% от докризисного уровня, что, вероятно, вдохновило нефтяные цены на рост.

Дополнительного позитива рынку добавляют новости о сокращении Ираком в июне экспорта нефти.

Цене Brent сейчас достаточно удержаться выше $40 за баррель, чтобы уже в ближайшие дни, если это произойдёт, штурмовать отметки в $41 и даже в $42.

На сегодня ожидается цена Brent в рамках $39−41 за баррель», — считает эксперт.

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