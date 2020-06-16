Москва, , 13:06 — REGNUM Цена нефти на текущей неделе движется под влиянием противоположных факторов. В сторону понижения действует некоторое снижение оптимизма прошлой неделе по поводу выхода из острой фазы пандемии в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Появились сообщения о новых очагах эпидемии в Китае и Японии. Массовые уличные протесты в США и Европе вызывают опасения не только в плане дестабилизации хозяйственной деятельности, но и в распространении эпидемии.

Количество заболевших в мире продолжает возрастать. Всё это напоминает о возможности второй волны пандемии, что давит на рисковые активы и, в частности, нефть.

С другой стороны, американская ФРС, другие центробанки, активно стремятся противодействовать экономическим последствиям эпидемии в мире. 16 июня нефтяные котировки поднимаются после заявления ФРС о том, что она будет масштабно выкупать на рынке не только государственные облигации, но и корпоративные, то есть вливать дополнительные деньги в экономику, поддерживать спрос и частные компании.

Это воспринимается как возможность повысить производство и увеличить спрос на сырьё. Соответственно, котировки Brent, падавшие в начале недели к $37,10 за баррель, во вторник вновь поднимаются выше $40.

В течение недели важным днём для рынка станет среда, 17 июня. ОПЕК опубликует отчёт и прогнозы по своему и мировому производству нефти, спросу на неё. Минэнерго США объявит о запасах нефти в стране. Это может значимо повлиять на цену, поскольку США — мировой лидер по экспорту и потреблению чёрного золота.

Выход данных на прошлой неделе о резко повысившихся запасах стал одной из причин снижения цен. Сейчас прогнозируется очень небольшое изменение запасов. Но отклонение от этого прогноза способно сдвинуть рынок.

В целом динамикой котировок последних дней сформирован наиболее вероятный диапазон их колебаний на текущую неделю. Он достаточно широк и составляет $37,80 — 41,70, в зависимости от продолжения действия указанных и иных противоположных факторов», — считает эксперт.

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