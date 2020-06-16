Москва, , 15:19 — REGNUM Покупать новые квартиры в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) выгодно по нескольким причинам. Так считают застройщики, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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Во-первых, Новая Москва становится доступнее и комфортнее — появилось метро, построено более 200 км дорог, более 70 социальных объектов.

Во-вторых, в ТиНАО не такая высокая плотность застройки, как в центре Москвы, хорошая экология.

В-третьих, цена квадратного метра жилья в Новой Москве в среднем почти на 50% ниже, чем в других районах столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего со времени присоединения новых территорий к Москве построено более 13 млн кв. метров жилья.

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