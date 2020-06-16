Москва, , 12:23 — REGNUM Усилия России по освоению Арктики могут быть подорваны происшествиями, подобными масштабному разливу нефтепродуктов в Норильске. Об этом заявил 16 июня посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов в ходе видеоконференции в Москве.

Он назвал ЧП в Красноярском крае ужасной катастрофой. Корчунов отметил, что арктическая зона обеспечивает России более 20% экспорта и 10% ВВП. Все крупнейшие минерально-сырьевые проекты в этой зоне ориентированы на экспорт.

«Если у нас ещё будет подобная катастрофа в арктической зоне РФ, это подорвёт усилия в экономическом освоении Арктики. Потому что мы чувствуем: давление растёт», — подчеркнул дипломат.

Нужно учитывать экологические риски, в противном случае такие происшествия ударят по наполнению российского бюджета, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка более 21 тыс. кубометров дизельного топлива. Нефтепродукты попали на почву и в воду, была объявлена ЧС федерального масштаба.

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