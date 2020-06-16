Норильск, Красноярский край, , 10:22 — REGNUM Критический этап ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Норильске пройден, заявил 16 июня губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что важный критический момент в ликвидации аварии уже пройден», — сказал Усс на встрече с представителями коренных малочисленных народов севера.

По его словам, на месте происшествия ведется постоянный экологический мониторинг силами федеральных структур, работают красноярские экологи, «представители нашего министерства, а также те, кто представляет науку в СФУ».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске на площадке ТЭЦ-3 произошел крупный разлив дизельного топлива — в окружающую среду попало около 20 тысяч тонн солярки. Отмечалось, что дизтопливо попало и в реки, и в мелкие водоемы под Норильском.

Президент РФ Владимир Путин выступил с критическими замечаниями в адрес губернатора Красноярского края Александра Усса и главы Норильско-Таймырской энергетической компании Сергея Липина по поводу ситуации в Норильске.

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