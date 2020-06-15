Москва, , 15:57 — REGNUM Цены на нефть ещё с 11 июня развернулись в сторону понижения. Сегодня, 15 июня, с утра нефтяной рынок открылся резким падением, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Это произошло на фоне слабой статистики из Китая по промышленному производству, но к середине дня падение значительно замедлилось.

В настоящее время цена нефти марки Brent теряет 1,5%, удерживаясь выше $38 за баррель, а цена WTI снижается на 2,5% и пока превышает $35,5 з баррель.

Вероятно, что замедление обвала связано с заявлением министерства энергетики ОАЭ о том, что после августа 2020 года в мире начнётся восстановление спроса на нефть.

Цена Brent переместилась сейчас в более низкий коридор в $37−39 за баррель, но если не удержится выше $37, то возможно снижение сразу до $35,5.

В свою очередь рост выше $39 может означать очень вероятный отскок на $41. На сегодня диапазон цены Brent находится в рамках $37−39 за баррель», — отметила эксперт.

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