Москва, , 13:03 — REGNUM Нефтяные котировки продолжают снижение прошлой недели, уменьшаясь 15 июня к уровню $37,40−38 за баррель Brent. На цену давят несколько следующих факторов, проявившихся несколькими днями ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Пессимизм ФРС по поводу восстановления экономики США, проявления возможной новой волны пандемии коронавируса в Китае, повышение запасов нефти в США как проявление сохранения избытка предложения над спросом.

Кроме того, утром 15 июня вышла негативная майская статистика по Китаю — важнейшему потребителю ресурсов в мире. В Поднебесной хуже ожиданий и прошлых значений оказались объёмы промышленного производства, розничных продаж, инвестиций в основной капитал.

Это свидетельствует о худшем, по сравнению с прогнозами, восстановлении экономики и вызывает опасения слабого спроса на нефть.

В то же время к середине дня понедельника указанный негатив во многом отыгран ценой, новых важных событий и сообщений в течение дня не ожидается. Кроме того, цена подошла сверху к сильному техническому рубежу $37,20.

Преодолеть его сразу нелегко. Вероятно, на 15 июня данный уровень сохранится как нижняя граница текущего диапазона, а верхним его рубежом выступает $38,40», — полагает эксперт.

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