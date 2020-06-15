Москва, , 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает 15 июня РБК со ссылкой на исследование банка «Точка».

В названных сферах зарплаты сотрудников в апреле и мае уменьшились в среднем на 63%. В малых и средних компаниях, занятых в сфере образования, работники стали получать меньше на 40%. В стоматологиях и частных медицинских клиниках снижение составило в марте 38%, в апреле — 14%, в мае — 30%.

В строительном бизнесе сотрудники в апреле получили на 25% больше, но в мае — на 26% меньше. В логистической сфере в апреле сокращение составило 12%, в мае — 1%.

В исследовании банка участвовали 300 тыс. компаний-клиентов.

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