Москва, , 09:16 — REGNUM Жители России хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц после того, как все связанные с пандемией коронавируса ограничения будут отменены. Таковы результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», сообщает 15 июня РБК.

Речь идёт о «чистом» заработке, отмечают эксперты. Опрос проводился в июне, в нём участвовали 4,9 тыс. совершеннолетних пользователей из всех регионов России.

В январе размер желаемой зарплаты составлял в среднем 92 тыс. рублей. Снижение составило около 20%.

При этом жители Москвы желали бы получать на руки в среднем 82 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга — 72 тыс. рублей. Для российских мужчин желаемая заплата составляет 86 тыс. рублей, для женщин — 61 тыс. рублей.

Для 21% опрошенных желаемой является зарплата, превышающая 100 тыс. рублей. Для 27% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для 29% — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей в месяц.