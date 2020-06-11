Сеул, , 14:02 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса в Южной Корее зафиксировали спад на 57,6% экспорта автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

В мае автомобильный экспорт Южной Кореи сократился более чем вдвое по сравнению с годом ранее из-за падения спроса в связи с новой пандемией коронавируса. Местные автопроизводители в прошлом месяце отправили за границу 95 400 единиц автомобилей, что на 57,6% меньше, чем годом ранее.

В стоимостном выражении экспорт автомобилей также упал на 54,1%, до 1,81 миллиарда долларов.

За первые пять месяцев 2020 года страна отгрузила 693 805 единиц автомобилей, что на 32,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в апреле из Южной Корее было экспортировано автомобилей на сумму $2,39 млрд — на 36,3% меньше, чем в прошлом году.

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