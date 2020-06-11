Москва, , 15:04 — REGNUM Предстоящие удлиненные выходные в России (12−14 июня) и спад в нефти вынуждают 11 июня рубль отойти от плана ралли и скорректироваться, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Тем более что российская валюта выглядит перегретой и перекупленной, в то время как рисков для нее меньше не стало.

Доллар США к середине дня растет и торгуется по 69,09 руб., преодолев уровень 69,00 руб. Если удастся закрепиться над этим рубежом, то новой целью восстановления для «американца» станет 69,35 руб.

Сейчас доллар неплохо себя чувствует, в том числе и на фоне восстановления на мировом валютном рынке.

Евро днем вырос до 78,56 руб., краткосрочно может оставаться в коридоре 78−79 руб., здесь пока ничего не меняется.

Интересно, что проведенные накануне аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ не дали рублю выраженной поддержки.

Спрос есть, но он не сбивающий с ног. Похоже на то, что тот, кто хотел закупиться российским госдолгом, уже сделал это», — считает эксперт.

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