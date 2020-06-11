Москва, , 13:11 — REGNUM День для рубля вчера, 10 июня, выдался неоднозначный. Вчерашние аукционы по ОФЗ принесли выручку всего лишь в 52 млрд руб, хотя объём спроса по двум выпускам составлял 237,9 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Причём ОФЗ 24 021 с погашением 24 апреля 2024 года разместили только на 3,949 млрд руб при уровне спроса на них в 154,05 млрд руб, и вопреки стандартной практике, итоговая процентная доходность по купонам этого выпуска на официальном сайте Минфина указана не была.

Вероятно, причина столь странных результатов аукциона в том, что инвесторы и Минфин не сошлись именно в уровнях предложенной и желаемой доходности.

В результате 10 июня пара доллар/рубль прекратила снижение, а торги 11 июня доллар открыл выше 69 рублей ещё и под влиянием небольшого пока что усиления американской валюты на мировых рынках в азиатские часы.

Пусть технически на мировых рынках это пока и представляет собой скорее откат в рамках общей тенденции последних двух недель на отток капиталов из доллара, однако спрос на доллар в качестве валюты «надёжной гавани» может усилиться, если фондовые биржи возможно углубят в эти сутки коррекцию, и индексы Европы, США упадут ниже до конца недели. А динамика фондовых бирж является сегодня определяющей для курса доллара и на Форекс, и в России.

Тем временем нефть продолжает пляски вокруг отметки в $40 за баррель, и кажется, не особо вдохновлена продлением сделки ОПЕК+ всего на месяц. Во всяком случае 10 июня вечером марка Brent предприняла отчаянную попытку взлететь до $41.85 за баррель, но уже к азиатским торгам была вынуждена опуститься обратно к $40

С этой стороны какая-либо поддержка для рубля сейчас маловероятна. Всё же по сумме факторов, пара доллар/рубль могла бы завершить торги сегодня перед выходными не выше 69.50−69.70 за доллар.

Активно прибавившая на мировых рынках единая европейская валюта всё же вряд ли успеет подняться в цене выше 80 рублей», — считает эксперт.

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