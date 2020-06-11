Москва, , 11:40 — REGNUM Главный союзник России на Ближнем Востоке Сирия переживает тяжелый валютный кризис. Девальвация сирийского фунта идет быстрыми темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«4 июня курс доллара впервые пробил отметку 2000 фунтов, во вторник, 9 июня, поднялся выше 3000 фунтов, а в среду достиг 3500 фунтов. За неделю доллар подорожал к фунту на 75%, с начала года — на 250%, а за девять лет гражданской войны — в 83 раза.

Новый виток девальвации спровоцировали санкции. С 17 июня вступает в силу американский Caesar Act, запрещающий инвесторам сделки, которые можно расценить как помощь правительству Башара Асада, в том числе инвестиции в реконструкцию разрушенной инфраструктуры страны.

Из-за американских санкций от сделок в Сирии начали отказываться даже российские компании. Денежные переводы в Сирию занимают от двух до трех недель, поэтому уже в начале июня потоки иностранной валюты в страну резко упали.

При этом сирийцы кинулись скупать доллары в попытке сохранить сбережения. Следует напомнить, что первым ударом по экономике Сирии стал кризис в Ливане.

В марте Ливан объявил дефолт, не сумев расплатиться по еврооблигациям на $1,2 млрд. Естественно, девальвация разгоняет инфляцию. Россияне помнят данную ситуацию по 1992—1994 годам и осени 1998 года. Инфляция уже достигла 11,5% в месяц.

Важной проблемой Сирии является продуктовый импорт первой необходимости. Сирия импортирует рис, макароны и чечевицу. США надеются, что экономический кризис вызовет социальные волнения и уход Башара Асада.

Могут ли Сирии помочь арабские и шире мусульманские страны? Маловероятно. Турция и Саудовская Аравия — враги действующего сирийского правительства.

Авторитет этих стран в исламском мире очень высок. Остается Кремль. Никто не знает, какое решение примет Владимир Путин», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Названы самые миролюбивые страны