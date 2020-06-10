Канберра, , 11:01 — REGNUM Австралийский аналитический центр «Институт экономики и мира» (IEP) поставил Исландию на первое место в глобальном индексе миролюбия.

Далее идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Россия в рейтинге оказалась на 154 месте — ниже всех стран Европы и бывшего СССР. С ней соседствуют Судан и Центрально-Африканская Республика.

По мнению авторов исследования, проблема России заключается в политической нестабильности. Всего в рейтинге 163 страны. Нижние строчки занимают Ирак, Сирия и Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые данный «индекс» был рассчитан в мае 2007 года. Было заявлено, что «индекс» является первой попыткой ранжирования стран всего мира по их «миролюбию». Автором идеи был австралийский антрепренёр Steve Killelea, её одобрили такие люди как Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер.

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