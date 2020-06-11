Москва, , 10:32 — REGNUM Российские банки попросили Центробанк об отмене нормы, по которой они должны возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не связался с банком в течение двух дней. Об этом сообщает 11 июня РБК.

Инициатива изложена в документе с предложениями участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. В обосновании говорится, что возобновление операции через два дня нецелесообразно, так как за этот период клиенты могут ещё не понять, что стали жертвой мошенников.

Предложение исходит от «Тинькофф банк». ВТБ, «Почта банк», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и МКБ сообщили, что согласны с инициативой.

По словам директора по безопасности «Почта банка» Станислава Павлунина, из закона стоит убрать и норму о том, что операция возобновляется после связи с клиентом. Мошенник может выдать себя за клиента банка, узнав нужные данные, и попытаться разблокировать перевод путём звонка в банк.

В Райффайзенбанке заявили, что в федеральном законе нужно четко описать, как именно клиент должен подтвердить совершение операции, которая вызывает подозрения.

Читайте также: ЦБ РФ решил изменить критерии сомнительных операций