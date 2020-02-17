Москва, , 08:23 — REGNUM Критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счёта, будут изменены Центробанком РФ. Это произойдёт впервые за восемь лет, сообщает 17 февраля РБК со ссылкой на представителя ЦБ.

В настоящее время банки, признавая операции сомнительными, опираются на более чем сто критериев. ЦБ предлагает исключить некоторые из них и ввести новые.

Так, предложено не считать подозрительными операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также «нестандартные и сложные» расчёты. Добавить к сомнительным операциям могут регулярное снятие денег физическими лицами при поступлении средств от компании или индивидуального предпринимателя. Ещё один новый критерий сомнительности — отказ клиента о разовой операции или его просьба закрыть счёт и выдать деньги после того, как у банка появились к нему вопросы.

Подозрения, как предлагается, должны вызвать поступления на счёт юридического лица, значительно превышающие траты. Поэтому в список оснований для блокировки счетов могут внести пункты о компаниях, которые проводят сделки с криптовалютой или рассчитываются наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.

Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.