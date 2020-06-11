Москва, , 08:58 — REGNUM Работа единого федерального информационного регистра, в котором будет собрана информация о гражданах РФ из разных ведомств, упростит получение населением помощи от государства. Так считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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«В будущем оказывать адресную помощь будет проще, когда заработает единый федеральный информационный регистр […] такой своеобразный государственный фейсбук», — заявил в интервью ТАСС Кудрин.

По его словам, система позволит в режиме реального времени «видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать, направлять адресные выплаты», а гражданам не придётся «обивать пороги разных органов власти».

Кроме того, подчеркнул глава Счётной палаты, новая система позволит также бороться с незаконным получением субсидий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент России Владимир Путин подписал закон о едином регистре населения страны. Он будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств. ФНС обязан обеспечить защиту записи федерального регистра сведений о населении во избежание несанкционированного доступа к ней, её случайного или несанкционированного изменения, уничтожения или утраты.

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