Москва, , 12:48 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Создается ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации, который представляет собой федеральный государственный информационный ресурс учета сведений о населении, сформированный на основе сведений о гражданах Российской Федерации и иных лицах, содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Вести регистр будет ФНС. Используются данные МВД России, Минобороны, Минобрнауки, ФНС России, Росморречфлота, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

В регистр включаются базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи и иные сведения о физическом лице.

В Госдуме не скрывают, что одна из целей закона — обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ).

Закон вступит в силу с 2023 года, а полностью начнется его реализация с 2026 года.

«Опасения противников закона мы считаем несостоятельными», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

В ходе дискуссии звучали опасения о сохранности персональных данных, более 60% нарушений — из-за утечек изнутри.

Против проекта закона выступили три оппозиционных фракции — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. В поддержку голосовала «Единая Россия».

Читайте ранее в этом сюжете: Зюганов рассказал, кто будет контролировать единый регистр населения России