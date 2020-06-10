Минск, , 18:17 — REGNUM Внешняя торговля Белоруссии с начала года резко сократилась — как в денежном, так и натуральном выражениях. Об этом проинформировал сегодня, 10 июня Национальный статистический комитет Белоруссии.

Внешнеторговый товарооборот республики в январе — апреле составил $18,3586 млрд, в том числе: экспорт — $8,4853 млрд, импорт — $9,8733 млрд. Белстат констатировал: «К уровню января — апреля 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 80,1%, экспорт — 80,9%, импорт — 79,4%».

В натуральном выражении за тот же период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт белорусских товаров снижен на 13,2%, импорт — на 11,9%. При этом средние цены экспорта снизились на 6,7%, а импорта — на 9,8%.

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