Москва, , 14:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо подхватить тенденции цифровизации, которые возникли во время пандемии коронавируса. Об этом глава государства сообщил 10 июня на совещании по связи и IT-индустрии.

«Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать примет с компаний — лидеров цифровизации», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 июня, президент России Владимир Путин обсуждает с ведущими операторами связи, IT-компаниями и профильными ведомствами меры поддержки отраслей связи и информационных технологий, пострадавших наряду с другими сферами экономики.

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