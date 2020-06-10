Путин призвал развивать проявившиеся в период карантина IT-тенденции
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо подхватить тенденции цифровизации, которые возникли во время пандемии коронавируса. Об этом глава государства сообщил 10 июня на совещании по связи и IT-индустрии.
Глава компании РУССОФТ Валентин Макаров предложил отменить или радикально сократить налоги на те средства IT-компаний, которые идут на выплату зарплат персоналу. Он напомнил, что уровень зарплат программистов и других профессионалов отрасли очень высок, и это объясняется высокой конкуренцией за кадры. Чтобы российские компании могли сохранить специалистов, надо снижать им налоги.
Президент компании РУССОФТ Валентин Макаров заявил, что отношение государственного налогового и иного регулирования к новым разработкам в IT-отрасли порой напоминает отношение к генетике и кибернетике в сталинские времена. Между тем, по словам специалиста, после начала пандемии коронавируса выручка российских IT-компаний упала на 30−40%. Особенно сильно просел спрос со стороны российских клиентов, и только экспорт пока позволяет оставаться на плаву.
Валентин Макаров, президент компании РУССОФТ, рассказал главе российского государства о том, какие меры, по его мнению, необходимо предпринять, что сохранить кадровый потенциал IT-отрасли России, помочь ей преодолеть последствия кризиса, дать импульс к развитию.
Путин обратил внимание на необходимость кадрового обеспечения отраслей цифровой экономики. Он признал, что в этих сферах очень высока мобильность персонала, в том числе миграция за рубеж. Однако это не означает, что ничего не надо делать для повышения кадровой привлекательности предприятий российской связи и IT.
Президент поручил федеральным и региональным властям сделать всё для поддержания спроса на продукты и услуги отрасли связи и IT. Это напрямую связано с доходами и качеством жизни граждан.
«Надо подхватить эти тенденции, тенденции перехода в цифру», — сказал Владимир Путин. Он заявил о необходимости максимально поддержать отрасли связи и информационных технологий, которые получили определенный стимул развития в период пандемии. Речь идет как о государственной поддержке в рамках нацпроектов, так и о банковской поддержке.
Роль отрасли связи и информационных технологий особенно возросла в период ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил Владимир Путин. В это время людям особенно понадобились технологии и возможности для удаленной работы и учебы. Президент поблагодарил операторов связи и компании информационной сферы, которые предоставляют гражданам качественные, а иногда и бесплатные услуги.