Президент компании РУССОФТ Валентин Макаров заявил, что отношение государственного налогового и иного регулирования к новым разработкам в IT-отрасли порой напоминает отношение к генетике и кибернетике в сталинские времена. Между тем, по словам специалиста, после начала пандемии коронавируса выручка российских IT-компаний упала на 30−40%. Особенно сильно просел спрос со стороны российских клиентов, и только экспорт пока позволяет оставаться на плаву.