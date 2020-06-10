Нью-Йорк, США, , 02:05 — REGNUM Авиакомпания American Airlines ожидает в июле увеличения объема пассажирских авиаперевозок и планирует возобновить полёты 141 самолёта, ранее поставленного на прикол из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 9 июня сообщает информационное агентство Bloomberg.

По словам представителя компании Брайана Метэма, на которого ссылается агентство, к возобновлению эксплуатации в июле будут подготовлены 83 самолёта Airbus SE A320 и 58 самолетов Boeing 737. Всего же авиакомпании в связи с обвальным сокращением пассажирских перевозок из-за пандемии коронавируса пришлось временно приостановить эксплуатацию 435 авиалайнеров.

Отмечается, что в два раза по сравнению с маем планирует увеличить число авиарейсов в июле и крупнейшая американская авиакомпания Delta Airlines, которая в марте поставила на прикол более 600 своих самолётов. О количестве авиалайнеров, которые компания планирует вывести на линии, пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало апреля авиакомпания American Airlines отменила в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке более 90% авиарейсов.

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