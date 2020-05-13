Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Крупнейшие авиакомпании США не собираются обязывать пассажиров надевать медицинские маски во время полета, передает телеканал CNN со ссылкой на распоряжения авиаперевозчиков.

В частности, авиакомпания American Airlines разрешит не допускать к полетам пассажиров без масок, однако если пассажир находится уже на борту, то стюардессам придется убеждать их надеть средства защиты, нежели обязывать или идти на конфликт. United Airlines разрешила не носить маски пассажирам с хроническими заболеваниями.

JetBlue Airways намерена просто напоминать пассажирам, что желательно использовать средства защиты ради их собственной безопасности. Таким образом американские авиаперевозчики решили не обязывать пассажиров носить маски, но постоянно апеллировать к их чувству ответственности и безопасности.