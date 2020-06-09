Ульяновск, , 12:36 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска после вмешательства прокуратуры санитарка получила стимулирующие выплаты. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что в областной детской инфекционной больнице в марте в табель лиц, которым предусмотрены стимулирующие доплаты, не была включена женщина-санитар. По данным прокуратуры, она занималась заключительной дезинфекцией «палат выписки больных» COVID-19.

По представлению прокурора района ей было выплачено 25 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Железнодорожном районе Ульяновска выявлено нарушение прав работников клинической больницы при предоставлении стимулирующих выплат. По данным надзорного ведомства, доплаты за апрель более чем 20 работникам были произведены «не в полном объеме». После вмешательства прокуратуры все медработники получили причитающиеся доплаты.

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