Москва, , 08:17 — REGNUM На торгах в Азии 8 июня цена на нефть марки Brent повышалась до $43,28. Рынок открылся ростом на решении ОПЕК+ продлить режим сокращенной добычи нефти на месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В июле сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки — столько же, сколько было в мае и июне.

Завершились торги по нефти снижением. Баррель Brent подешевел на 2,7%, с $43,28 цена снизилась до $40,66 за баррель. Трейдеры сосредоточились на перспективах увеличения добычи в некоторых странах с 1 июля.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман заявил об увеличении добычи нефти с 1 июля на миллион баррелей в сутки.

Королевство решило не продлевать взятые на себя добровольно обязательства. Таким же образом поступят и его союзники в Персидском заливе

Сегодня, 9 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Цена восстановилась на 0,75%, до $41,09. Покупателям сейчас нужно держать оборону, чтобы защитить уровень $40.

При сохранении положительной динамики высока вероятность, что к концу недели цена превысит $45.

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