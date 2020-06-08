Москва, , 16:01 — REGNUM Встреча ОПЕК++, состоявшаяся 6 июня, способствовала росту стоимости нефти в первый день новой недели (8 июня), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Сегодня с утра цены эталонных марок открылись с гэпом вверх, после чего нетерпеливые игроки фьючерсного рынка начали фиксировать прибыль.

В результате на данный момент цена Brent растёт на 2,1% и уже превышает $42 за баррель, а цена WTI растёт на 1,9%, подобравшись почти вплотную к $40 за баррель.

Страны-участницы ОПЕК++, согласно достигнутой договорённости, продлят действующую квоту на сокращение добычи нефти до конца июля.

Однако фактически квота в июле немного сократится с 9,7 до 9,6 млн баррелей в сутки из-за того, что строптивая Мексика опять отказалась принимать участие в соглашении до осени.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что в мае Китай увеличил импорт нефти на 15%, причём объём импорта превысил рекордные 47 млн тонн, а Саудовская Аравия сократила в мае экспорт нефти на 21%.

Из этого следует, что Китай значительную часть импортированной нефти закупил у России и других производителей. На сегодня ожидается цена на нефть марки Brent в рамках $41−43 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть: новый скачок выше $45 возможен